  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kripto para piyasalarında deprem: 2 milyar Dolar uçtu!

Kripto para piyasalarında deprem: 2 milyar Dolar uçtu

Kripto para piyasalarında deprem: 2 milyar Dolar uçtu
Güncelleme:

Kripto para piyasalarında Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından başlayan rüzgar sadece birkaç saat içerisinde tersine döndü ve hem Bitcoin hem de altcoinler tepetaklak oldu...

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir sürüyor. Bitcoin, dün 101 bin dolar civarından 94 bin bin 150 dolara kadar geriledi.

Bitcoin'deki düşüşün etkisi, altcoinlerde daha sert hissedildi. Birçok altcoin yüzde 20'ye varan kayıplar yaşadı.

Donald Trump'ın seçim zaferi ile 5 Kasım'da başlayan rallinin öncüsü XRP yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti ve 2 dolara kadar geriledi. Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum'daki düşüş yüzde 15'e yaklaştı.

Ethereum, Solana ve Dogecoin gibi diğer altcoinler en yüksek likidasyonları yaşadı. Binance'de gerçekleştirilen en büyük tasfiye işlemi 19,6 milyon dolar değerinde ETH'yi içerirken, toplam likidasyon ise 250 milyon dolara ulaştı.

Trump, Biden yönetiminin dijital varlıklar üzerindeki baskısını geri alma ve ABD'yi kriptonun küresel evi haline getirme sözü vermiş Cumhuriyetçi, eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers'ın “çılgınlık” olarak nitelendirdiği tartışmalı bir fikir olan stratejik bir ulusal Bitcoin rezervi fikrini bile desteklemişti.

Vadeli piyasalarda işlem yapan yatırımcılar tam anlamıyla şok yaşadı. Son 24 saatte 584 bin yatırımcı likide edildi. Toplamda 1,76 milyar dolarlık pozisyon sıfırlandı.

Tasfiye olan pozisyonların 1,58 milyar dolarlık dilimi uzun (long), 184 milyon doları ise kısa (short) yönlü olarak gerçekleşti.

Analistler, borsa hacimlerinin azaldığını belirterek, uzun vadeli yatırımcıların yoğun kâr satışlarına giriştiğini ifade etti.

"Alışık olduğumuz bir durumla karşı karşıyayız"

eToro'da piyasa analisti olan Josh Gilbert "Hala koşacak yerimiz varmış gibi görünse de, yatırımcıların masadan bir miktar kâr alması bekleniyor. Önceki döngülere bakacak olursak, boğa piyasaları sırasında Bitcoin fiyatında %20 ila %40'lık düşüşler görmek alışılmadık bir durum değil" dedi.

 

Etiketler kripto para kripto paralar bitcoin Ethereum bitcoin fiyatı BTC fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyabet/şeker hastalarına müjde: Artık SGK kapsamında Diyabet/şeker hastalarına müjde: Artık SGK kapsamında Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da eli bıçaklı turist dehşeti: Kız arkadaşını rehin aldı İstanbul'da eli bıçaklı turist dehşeti: Kız arkadaşını rehin aldı Yılmaz Özdil: ''Bu kafayla seçimi yine Erdoğan kazanır'' Yılmaz Özdil: ''Bu kafayla seçimi yine Erdoğan kazanır'' Güzel Rus casustan yıllar sonra gelen itiraf: ''Silahım cinsellikti'' Güzel Rus casustan yıllar sonra gelen itiraf: ''Silahım cinsellikti'' Devrik Esad'ın işkence yuvası ortaya çıkarıldı! Devrik Esad'ın işkence yuvası ortaya çıkarıldı! Anadolu Sigorta uygulamasından kullanıcılara küfürlü bildirim Anadolu Sigorta uygulamasından kullanıcılara küfürlü bildirim Van'da ölü bulunan üniversiteli Rojin'in kesin ölüm nedeni belli oldu Van'da ölü bulunan üniversiteli Rojin'in kesin ölüm nedeni belli oldu Real Madrid'te Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi Real Madrid'te Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi Ehliyetlerde yaş ve sağlık raporu süreleri değişti! Ehliyetlerde yaş ve sağlık raporu süreleri değişti!
Meteoroloji bu illerimizi ''Sarı Kod''la uyardı: Sağanak yağışlar fena vuracak Meteoroloji bu illerimizi ''Sarı Kod''la uyardı: Sağanak yağışlar fena vuracak Bu ''efsane'' ayakkabılar tam 1,1 milyar TL'ye satıldı Bu ''efsane'' ayakkabılar tam 1,1 milyar TL'ye satıldı Bella Hadid, oyunculuğa başladı Bella Hadid, oyunculuğa başladı TÜİK Başkanı Çetinkaya’nın kardeşi gözaltına alındı TÜİK Başkanı Çetinkaya’nın kardeşi gözaltına alındı Narin cinayetinde sanık avukatları birbirine girdi Narin cinayetinde sanık avukatları birbirine girdi Ümit Özdağ'dan ülkelerine dönen Suriyeliler için olay olacak suçlama Ümit Özdağ'dan ülkelerine dönen Suriyeliler için olay olacak suçlama Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB2'den bir rekor daha Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB2'den bir rekor daha Avrupa'dan Suriyeli mülteciler için sınırdışı kararı Avrupa'dan Suriyeli mülteciler için sınırdışı kararı DEM Partili vekil konuştu, Bahçeli aralıksız alkışladı DEM Partili vekil konuştu, Bahçeli aralıksız alkışladı