Kripto para piyasalarında deprem: 2 milyar Dolar uçtu

Kripto para piyasalarında Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından başlayan rüzgar sadece birkaç saat içerisinde tersine döndü ve hem Bitcoin hem de altcoinler tepetaklak oldu...

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir sürüyor. Bitcoin, dün 101 bin dolar civarından 94 bin bin 150 dolara kadar geriledi.

Bitcoin'deki düşüşün etkisi, altcoinlerde daha sert hissedildi. Birçok altcoin yüzde 20'ye varan kayıplar yaşadı.

Donald Trump'ın seçim zaferi ile 5 Kasım'da başlayan rallinin öncüsü XRP yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti ve 2 dolara kadar geriledi. Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum'daki düşüş yüzde 15'e yaklaştı.

Ethereum, Solana ve Dogecoin gibi diğer altcoinler en yüksek likidasyonları yaşadı. Binance'de gerçekleştirilen en büyük tasfiye işlemi 19,6 milyon dolar değerinde ETH'yi içerirken, toplam likidasyon ise 250 milyon dolara ulaştı.

Trump, Biden yönetiminin dijital varlıklar üzerindeki baskısını geri alma ve ABD'yi kriptonun küresel evi haline getirme sözü vermiş Cumhuriyetçi, eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers'ın “çılgınlık” olarak nitelendirdiği tartışmalı bir fikir olan stratejik bir ulusal Bitcoin rezervi fikrini bile desteklemişti.

Vadeli piyasalarda işlem yapan yatırımcılar tam anlamıyla şok yaşadı. Son 24 saatte 584 bin yatırımcı likide edildi. Toplamda 1,76 milyar dolarlık pozisyon sıfırlandı.

Tasfiye olan pozisyonların 1,58 milyar dolarlık dilimi uzun (long), 184 milyon doları ise kısa (short) yönlü olarak gerçekleşti.

Analistler, borsa hacimlerinin azaldığını belirterek, uzun vadeli yatırımcıların yoğun kâr satışlarına giriştiğini ifade etti.

"Alışık olduğumuz bir durumla karşı karşıyayız"

eToro'da piyasa analisti olan Josh Gilbert "Hala koşacak yerimiz varmış gibi görünse de, yatırımcıların masadan bir miktar kâr alması bekleniyor. Önceki döngülere bakacak olursak, boğa piyasaları sırasında Bitcoin fiyatında %20 ila %40'lık düşüşler görmek alışılmadık bir durum değil" dedi.