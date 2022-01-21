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Kripto para piyasalarında deprem! Düşmedi, çakıldı!

Kripto para piyasalarında deprem! Düşmedi, çakıldı!

Bitcoin, ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşü takip ederek sert bir gerileme yaşadı ve 39 bin 500 doların altını gördü.

Bitcoin, piyasalarda risk iştahının azalması ve teknoloji hisselerindeki düşüşle 43 bin dolar civarından 38 bin 200 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bir miktar toparladı. Ethereum ise 3 bin doların altına indi. Dogecoin fiyatı da yüzde 8'lik düşüşle 0,15 dolar seviyesine düştü.

Geçtiğimiz Kasım ayında 70 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin, böylece Ağustos ayından bu yana ilk kez 38 bin dolar seviyesini gördü.

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşte Bitcoin’in Nasdaq hisseleriyle artan korelasyonu ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş etkili oldu. Nasdaq günü yükselişle açtıktan sonra bir anda gün içi kayba dönerken, Netflix’in bilançosunun beklenenden kötü gelmesiyle vadeli piyasalarda da kayıplarını artırdı.

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Etiketler kripto token coin bitcoin ethereum
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