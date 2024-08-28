Kripto para piyasası 320 milyon doları silip attı

CoinGlass verilerine göre kripto piyasasında yaşanan hareketler son 24 saatte piyasadan 320 milyon doların silinmesine yol açtı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 6 düştü. Bitcoin fiyatı 59 bin 317 dolara gerilerken, piyasa değeri açısından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum'da da yüzde 8'lik düşüş yaşandı. Yaşanan düşüşlerle birlikte kripto para piyasasında toplam likidasyon miktarı 320,54 milyon dolara çıktı. Bu kayıpların 285,54 milyon doları ise uzun (long) pozisyonlarda yaşandı.

CoinGlass verilerine göre, Ethereum'daki likidasyon miktarı son 24 saatte toplam 103,53 milyon dolar olurken bunların 93 bin doları uzun (long) pozisyonlardan silindi. Bitcoin likidasyonu ise toplam 96 bin doları piyasadan çekti.

Bitwise Asset Management analisti Ryan Rasmussen, konuyla ilgili CNBC'ye verdiği demeçte, "Bu tam olarak boğa piyasalarında gördüğümüz türden ani likidasyonlar ve fiyat hareketleri. Boğalar aşırı iyimser olup tasfiye edilir, sonra aynı şey ayılar için geçerli olur ve bu böyle devam eder. Büyük resme bakıldığında, bitcoin fiyatındaki yüzde 5'lik bir hareket, radarda bir pürüz gibi" dedi.

Genellikle kripto ve risk varlıkları için sakin geçen bir ay olan ağustos, bu yıl dalgalı geçti. Bitcoin ise hala nisan ayından bu yana bulunduğu 55.000 ila 70.000 dolar aralığında seyrediyor.

Bazı piyasa katılımcıları, kripto piyasasındaki son geri çekilmenin, eski Başkan Donald Trump'a Washington D.C.'deki ceza davasında federal büyük jüri tarafından yeniden düzenlenen iddianame sunulmasıyla hızlandığını belirtti.

Yatırımcılar risk iştahının seyri açısından Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosu izleyecek. Nvidia'nın piyasa değeri son aylarda yapay zekanın arkasındaki bilgi işlem donanımı üzerindeki hakimiyeti sayesinde yükseldi. Şirketin hisse fiyatı 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 3000 artarken, 3,2 trilyon dolar büyüklüğündeki piyasa değeri ile tüm piyasayı etkiler hale geldi.

Ayrıca yarınki büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamaları piyaların yönü üzerinde etkili olacak. Veriler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay gerçekleştirmesi beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin ipuçları aranacak.

Piyasalar, Fed'in gelecek ay 25 baz büyüklüğünde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakarken, gelecek üç para politikası toplantısında 100 baz puan büyüklüğünde indirim bekliyor.