Kripto para piyasası allak bullak! Bitcoin için çarpıcı tahmin

69 bin dolarla rekor kıran kripto para birimi Bitcoin 58 bin dolara kadar geriledi. Ancak global fon yöneticileri Bitcoin'de 75 bin dolar seviyesinin geçilmesini bekliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzalamasının ardından piyasalar karışmaya başladı. Bitcoin tarihi yüksek seviyelerinden 58 bin dolara kadar gerilerken Ethereum da 4 bin Dolar sınırına kadar düştü. Genel olarak Kripto Para piyasalarında düşüş yaşanmaya başlamış oldu.

Bitcoin güne 63 bin 850 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 58 bin 610 dolar, en yüksek 64 bin 15 dolar seviyesi görüldü. Saat 09:51 itibarıyla Bitcoin 59 bin 514 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum ise yüzde 1'e yakın kayıpla 4165 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum gün içinde en düşük 4072 dolar, en yüksek de 4298 dolar seviyesini gördü.

Shiba Inu yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 0.00004742 dolar, Dogecoin ise yüzde 0.50 oranında düşüşle 0.23 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

FON YÖNETİCİLERİNİN HEDEFİ 75 BİN DOLARIN ÜSTÜ

Bank of America'nın yapmış olduğu global fon yöneticileri anketine göre katılanların dörtte biri Bitcoin'in fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçmesini bekliyor.

Fon yöneticilerinin yüzde 25'i Bitcoin fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçeceğine inanırken, fiyatın 50-75 bin dolar aralığında kalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 20 oldu. Yüzde 19 ise fiyatın 25-50 bin dolar aralığına gerileyebileceğini öngördü.

BITCOIN'I BALON OLARAK GÖRENLERİN SAYISI DÜŞTÜ

Bitcoin'i balon olarak nitelendiren fon yöneticilerinin oranı Mayıs ayında yüzde 75'ten yüzde 59'a geriledi.

KATILIMCILAR BITCOIN'DEN UMUTLU

Ankete katılanların yüzde 12'si 2022 yılında Bitcoin'i en iyi performans gösteren varlık olacağını düşünürken Altın ve petrolün iyi performans göstereceğine inananların oranı yüzde 10'da kaldı.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARA GÜVEN VAR

2022 yılında gelişmekte olan piyasa Hisse senetlerinin en iyi performansı göstereceğine inananların oranı yüzde 34 oldu. S&P 500'den ümitli olanların oranı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.

UBS'İN BAŞKANI KRİPTO PARALARA ISINAMADI

UBS Group Başkanı Axel Weber, kriptoparalar konusunda "kuşkucu" olduğunu söyledi. Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuşan Weber, "Ödemeleri bankalardan ve nakitten işlemin her iki tarafının da bilinmediği anonim bir araca kaydırma fikri hayatta kalamaz" dedi.

Weber, işlemlerin kimliksiz olarak yapılmasının devamı halinde regülatörlerin kripto paraların "gerçekten büyük" hale gelmesine imkan vermeyeceğini belirtti.

DEVLER KRİPTO PARA İÇİN PERSONEL ALIYOR

UBS Başkanı kripto paralara güvenmese de JP Morgan, Bank of America gibi dev bankalar kripto para uzmanlarını işe alıyor.