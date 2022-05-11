Kripto para piyasası kan ağlıyor! Düşüş devam edecek mi?

Kripto para piyasasında düşüş devam ediyor. Bitcoin 31 bin doların altında işlem görürken, Ethereum 2 bin 340 dolar seviyesinde. Peki kripto paralarda düşüş devam edecek mi? İşte analistlerin tahminleri...

Kripto para piyasalarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 7.5 düşerek 1.44 trilyon dolara indi.

Saat 10.25 itibariyle Bitcoin yüzde 3.9 düştü. BTC'nin fiyatı 30 bin 718 dolar olurken piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.39'a yükseldi.

Ethereum da BTC'yle benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı yüzde 3.1 düşerek 2 bin 325 dolara indi.

Ripple ve Dogecoin de düşüşünü sürdürdü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.6 düşerek 50 cente geriledi. DOGE ise yüzde 7.9 düştü ve 10 cent oldu. Ancak DOGE'un rakiplerinin daha fazla değer kaybetmesi nedeniyle DOGE en büyük 10 kripto para arasına girdi.

BİTCOİN 20 BİN DOLARLARA SABİTLENİR Mİ?

Kripto para analistlerine göre Bitcoin belirsiz bir rotada ilerliyor. Fiyatı 30 bin dolara gerileyen BTC, 29 bin dolar seviyesine birkaç dakikalığına gerilese de ardından yükseldi.

Ancak analizlere göre 31 bin 400 dolar seviyesinde direnç görülüyor. BTC'nin önce 31 bin 400 ardından 32 bin 650 doları aşamaması halinde 28 bin dolarlara kadar inebileceği belirtiliyor.