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Kripto para piyasası kan gölüne döndü; 806 milyon dolar buhar oldu

Kripto para piyasası kan gölüne döndü; 806 milyon dolar buhar oldu
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ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kripto para piyasaları sert düştü. Vadeli piyasalarda 806 milyon dolar buhar oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel şekilde politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell, borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirim olup olmayacağının enflasyonun düşmesine bağlı olacağını söyledi.

Powell'ın açıklamaları, yetkililerin Trump yönetimi ile gelebilecek kapsamlı ekonomik değişiklikleri hesaba katmaya başladıklarına işaret ediyor.

Fed'in politika faizi yüzde 4,25-yüzde 4,5 seviyesine indi.

Powell, "İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ancak bence buradan sonrası yeni bir aşama ve indirimlerin devamı konusunda temkinli olacağız." dedi.

PİYASALAR KARIŞTI

Powell'ın açıklamaları sonrası riskli varlıklarda satışlar hızlandı.

Hafta içi 108 bin doların üzerini test eden Bitcoin, yüzde 5'in üzerinde düşüşle 101 bin dolar civarına indi.

Ethereum'daki kayıp ise yüzde 8'i buldu. Piyasanın en büyük ikinci varlığı 4 bin dolar sınırından 3 bin 670 dolara geriledi.

Trump rallisinin en büyük kazananlarından biri olan XRP ise yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydederek 2,35 dolara indi.

BİTCOİN REZERVİ ÇATLAĞI

Bitcoin rezervi ile ilgili soruya yanıt veren Powell, "Fed'in Bitcoin sahibi olmasına izin verilmiyor." ifadesini kullandı.

Powell, Bitoin rezervi konusunu Kongre'nin müzakere etmesi gerektiğini belirterek, "Fed yasada değişiklik istemiyor" şeklinde konuştu.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, stratejik Bitcoin rezervi oluşturacağı açıklanmıştı.

806 MİLYON DOLAR SİLİNDİ

Kripto paralardaki düşüşle birlikte vadeli tarafta son 24 saatte 278 bin yatırımcının 806 milyon dolarlık pozisyonu kapandı.

Bu pozisyonların 685 milyon doları uzun yönlü, 121 milyon doları ise kısa yönlü pozisyonlardan oluştu.

Etiketler FED abd merkez bankası kripto para piyasası
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