Kripto para piyasası kıpkırmızı! Bitcoin sert düştü

Kripto para piyasasındaki düşüş devam ediyor. Bitcoin yeniden 20 bin doların altına düştü. Ethereum ise bin doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Kripto para piyasaları kabus gibi bir haftayı yaşıyor. Kripto paraların neredeyse hepsi haftanın dördüncü gününde de düşüşünü sürdürüyor. Saat 16.00 itibariyle Bitcoin'deki düşüş yüzde 4'ü aştı. Bitcoin fiyatı 19 bin 235 dolara geriledi. Lider kripto para birimi günler sonra yeniden 20 bin doların altına indi. Ethereum ise yüzde 7'ye yakın düştü. Ethereum fiyatı bin 32 dolardan işlem görüyor. Popüler kripto paralardan Ripple ve Dogecoin de düşüşünün sürdürüyor. Ripple fiyatı 31 cente, Dogecoin fiyatı ise 6 cente geriledi.