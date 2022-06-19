Kripto para piyasası şokta: Bitcoin çakılmaya devam ediyor

Son günlerde aşağı yönlü hareketini sertleştirerek yatırımcıları tedirgin eden en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin kritik seviyenin altına sarktı.

Kripto para piyasasında sert kayıplar devam ediyor. Hafta başında Celsius Network’ün para çekme işlemlerini durdurmasının ardından kripto para piyasasında düşüş hız kazanmıştı.

BITCOIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

Hafta genelinde 20 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, kısa süreliğine 21 bin doları test etse de kalıcılığını sağlayamadı ve yönünü aşağıya çevirdi. Bitcoin bugün itibarıyla 20 bin dolar olan kritik eşiğin altına sarktı ve 17 bin 605 dolara kadar geriledi.

ARALIK 2020'DEN BU YANA İLK OLDU

Haziran ayına 30 bin dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 20 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Son 24 saatte yüzde 14'ün üzerinde değer kaybeden Bitcoin, şu dakikalarda 17 bin dolar 900 dolar civarında seyrediyor.

KASIMDAN BU YANA YÜZDE 70 GERİLEDİ

Bitcoin'de kasım ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 70 gerileme görüldü.

20 BİN DOLAR TAHMİNİ GERÇEKLEŞTİ

Ünlü analist Peter Schiff, geçtiğimiz hafta sonu Bitcoin ve Ethereum fiyatına ilişkin tahminlerde bulunmuştu. Peter Schiff’in tahminleri tuttu. Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesine gerileyeceğini söyleyen Schiff, Ethereum fiyatının ise bin dolar seviyelerine düşeceğini tahmin etti.