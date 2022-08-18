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Kripto para piyasası yine allak bullak

Kripto para piyasası yine allak bullak

Kripto paralar yeniden düşüşe geçti. Bitcoin 23 bin 427 dolara indi, Ethereum ise 1.846 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasalarındaki düşüş trendi devam ediyor. Haftaya değer kaybıyla başlayan piyasalar son 24 saatte yüzde 4.1 gerileyerek 1.16 trilyon dolara indi. 

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10.45 itibariyle Bitcoin yüzde 1.8 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 23 bin 427 dolara indi.

Ethereum ise yüzde 2.6 düştü. ETH'nin fiyatı bin 846 dolar oldu. 

Ripple ve Dogecoin de düşüş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 gerileyerek 37.5 cente inerken DOGE yüzde 4 değer kaybıyla 8.1 cente geriledi. 

Etiketler kripto para bitcoin ethereum
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