Kripto para piyasasında büyük şok

ABD enflasyon verileri sonrası sıkılaşma fiyatlamalarının daha da artması kripto paraları da sert vurdu. Bitcoin yüzde 10’u aşan düşüşle 21 bin doların da altını test etti.

ABD’de mayısta enflasyon yüzde 0,7’lik beklentiye karşın yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6’ya yükseldi ve yeniden 41 yılın zirvesine çıktı. Bu durum ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) daha agresif adımlar gelebileceğine yönelik beklentileri yükselti.

Bitcoin haftanın ikinci işlem gününde de gerileme kaydederek yüzde 10 düşüşle 21 bin doların altını test etti. Ether ve Avax gibi para birimlerinde de sert düşüşler yaşanıyor.

Oanda Americas Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya kripto varlık piyasasının toplam büyüklüğünün 1 trilyon doların altına inmesiyle piyasadaki güvenin kötüleştiğine dikkat çekti. Bloomberght'nin aktardığına göre Moya, Bitcoin'in 20 binin altına inmesi durumunda bu güvenin daha da sarsılacağını belirtti.

Öte yandan dün dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance tarafında da geçici de olsa Bitcoin çekimlerinin askıya alınması dikkat çekti.