Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin çakıldı

Kripto para piyasaları yeniden düşüşe geçti. Bitcoin 43 bin doların, Ethereum ise 3 bin 500 doların altına geriledi.

Fed'in faizlerin daha erken ve daha hızlı artırılabileceği işaretleri vermesinin borçlanma kağıdı getirilerini yükseltmesi kripto para fiyatlarını da vurdu.

Analistler, kripto para fiyatlarında son dönemde görülen dalgalanmanın, gelen olarak finansal piyasalarda artan oynaklığın bir yansıması olduğunu, enflasyonda yükseliş karşısında merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya yönelmelerinin likiditeyi azaltacağı endişesinin kripto paralara da yansıdığını vurguluyorlar.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasalarında yön yine aşağı döndü. Önde gelen kripto paraların çoğunda değer kayıpları yüzde 10’a yaklaştı. Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 8'e yakın değer kaybederek 43 bin doların altına indi. Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum'da ise değer kaybı yüzde 9'un üzerinde. Kripto paranın fiyatı ise 3 bin 500 doların altına geriledi.

Binance Coin'de ise son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 9'u geçerken kripto paranın fiyatı 465 Dolar seviyesine çekildi.

Önde gelen kripto paralar arasında en büyük değer kaybını ise Solana yaşadı. Kripto parada son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 12'ye yaklaştı. Kripto paranın değeri 150 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED TUTANAKLARINDA NE VAR?

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 14-15 Aralık toplantısının yayınlanan tutanakları, Fed'in faiz oranlarının sadece önceden beklenenden daha yakın zamanda değil, daha hızlı da artırmasının gerekebileceğinin konuşulduğunu gösterdi.

Tutanaklar, FOMC üyelerinin Aralık toplantısında yüksek enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımının ve varlık alımlarının azaltılma hızının yanı sıra Fed'in bilançosunun küçültülmesini de konuşmaya başladıklarını gösterdi.

Tutanaklarda, "Katılımcılar genel olarak, federal fon faiz oranlarının katılımcıların önceden öngördüklerinden daha yakın zamanda veya daha hızlı bir hızla artırılmasının gerekli hale gelebileceğini not ettiler. Bazı katılımcılar aynı zamanda, Fed'in bilarçocunun federal fon faiz oranları artırılmaya başladıktan sonra göreceli olarak kısa zamanda başlamasının uygun olabileceğini de not ettiler" ifadelerine yer verdi.

FOMC tutanakları, Fed'in sadece ilk faiz artırımını değil, aynı zamanda enflasyonu frenlemek için Hazine kağıtları ve mortgage destekli menkul kıymetlerin Fed bilançosundaki miktarlarının azalmasına imkan verip vermemeyi de konuştuklarını gösterdi. Ancak bilançoda ilk düşüşün zamanlaması konusunda beklentilerin dağınık olduğu da vurgulandı.

Tutanaklarda, "Piyasa katılıcıların ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyon için görünümler dikkate alındığında, federal fon faiz oranlarının piyasa katılıcılarının önceden öngördüklerinden daha yakın zamanda veya daha hızlı bir hızla artırılmasının gerekli hale gelebileceğini not ettiler" ifadeleri de yer aldı.

100 BİN DOLAR TAHMİNİ

ABD'li dev banka Goldman Sachs ise Bitcoin'in bu yıl 100 bin doları göreceğine yönelik bir rapor yayımladı. Goldman Sachs, 2021 yılındaki performansını sergilemesi halinde Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşabileceğini ve altının piyasa hakimiyetini de elinden alacağını belirtti.