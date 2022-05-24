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Kripto para piyasasında kayıplar sürüyor

Kripto para piyasasında kayıplar sürüyor

Haftaya yükselişle başlayan kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti. Bitcoin 29 bin 400 dolardan, Ethereum ise 2 bin doların altında işlem görüyor.

Günlerdir değer kaybeden kripto para piyasaları haftaya yükselişle başlamıştı. Ancak kripto paralar bu yükselişi yeni haftanın ikinci gününe taşıyamadı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 2 saatte yüzde 2.2 değer kaybetti. Kripto para piyasalarının toplam büyüklüğü 1.32 trilyon dolara geriledi. 

Saat 9.30 itibariyle Bitcoin yüzde 3.4 geriledi. BTC'nin fiyatı 29 bin 401 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüze 42.29 düştü.

Ethereum da BTC'yle benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı yüzde 3 düşerek bin 896 dolara geriledi. BTC'nin 30 bin doların altını gördüğü gün ETH de yeniden 2 bin doların aşağısına geldi. 

Ripple ve Dogecoin de değer kaybını sürdürdü. XRP yüzde 3 düşerek 40 cent sınırına inerken, DOGE yüzde 2.3 düer kaybıyla 8 centte kaldı. 

Etiketler kripto para altcoin bitcoin ethereum
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