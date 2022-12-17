Kripto para piyasasında ''Noel Baba Rallisi'' mi geliyor ?

Uzun bir aradan sonra 18 bin doların üzerini gören Bitcoin'deki bu hareket dikkat çekti. Büyük kayıpların yaşandığı 2022 yılından sonra yükseliş umudunun devam etmesi için Bitcoin'in 17.500 doların üzerinde seyretmesi gerekiyor.

Kripto para yatırımcıları için 2022 yılı hatırlamak istemeyecekleri bir yıl oldu.

Sürekli olumsuz gelişmelerle fiyatlar tam anlamıyla yerle bir oldu. Geçen yıl kasım ayında 69 bin dolar seviyelerini test eden Bitcoin’de 100 bin dolarlı seviyeler konuşulurken başlayan çöküş, 15.500 dolara kadar sürdü. Yani zirveye göre tam yüzde 77.5’lik kayıp.

Ekonomim.com'dan Ufuk Korcan'ın yazısına göre, kriptonun amiral gemisi Bitcoin’de yaşanan bu fırtına alt coin'lere tufan olarak yansıdı. Birçok coin tarihi zirvesinin yüzde 95-99 altına indi. Başka bir ifadeyle 1 yıl önce kripto para hesabında 1000 doları olduğunu gören birinin bugün ekranında 10-50 dolar gibi bir meblağ yazıyor.

FED'İN KARARLARI YÖN VERDİ

Bu süreçte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına başlaması ve parasal genişlemede frene basması, trendi belirleyen ana etken oldu. Ya kripto piyasasının kendi içinde yaşananlara ne demeli? ‘Top 10’ coin'lerden Luna’nın 200 dolarlı seviyelerden bol sıfırlı centli seviyelere inmesi, peşinden Celsius gibi fonları batırması kripto varlıklara büyük darbe indirdi. Bunlar yetmezmiş gibi ‘yok canım ne batması’ denilen dünyanın en büyük kripto borsalarından FTX’in iflası son darbeyi indirdi. FTX’in batışı 2008 küresel ekonomik krizinde en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers’ın iflasının hatırlattı. ‘Batmayacak kadar büyük’ denilen Lehman, sisteme olan güveni de sarsmıştı aynı FTX gibi.

SIRADAKİ KURBAN BİNANCE Mİ?

Son zamanlarda da kripto borsalarının en büyüğü Binance ile ilgili olumsuz haberler yapılmaya başlandı. Bu iddialar ne kadar doğru, nereye gider bunu zaman gösterecek. Ama piyasa oyuncuları bu ihtimali düşük görüyor. Gelelim yazımızın başlığına… Geride bıraktığımız hafta ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması Bitcoin’i 17.500 dolar seviyesindeki direncinin üzerine taşıdı. Ardından Fed’in faiz kararında şahin duruş ve söylemlerini koruması kriptolardaki yükselişi frenledi. Ancak Bitcoin’in 17.500 doların üzerinde şimdilik tutunmayı başardığı görülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde mevcut şartlar korunursa yani olumsuz bir sürpriz gelişme olmazsa kriptolarda yukarı hareket sürebilir. 2023’ün özellikle ikinci yarısında ABD’de Faiz indirimlerinin konuşulmaya başlaması bu tahmini destekleyen ana etken.

İNDİKATÖRLER UMUT VERİYOR

Bitcoin haftalık bazdaki grafikte 18 bin dolar seviyesini test ederek 2019 ocak ayında başlattığı yükseliş trendinin de üzerine çıkmaya çalıştı. Ancak bu yükselişin bir anlam kazanabilmesi için haftalık kapanışın bu hafta için 17 bin 650 dolar seviyesinin üzerinde tamamlanması gerekiyor. Bu gerçekleşirse parite yeniden trendin üzerine çıkmış olacak. Böyle bir senaryoda 18 bin 143 Dolar seviyesi ara direnç noktası olmak üzere kademeli olarak da olsa 20 bin 400 ve 21 bin 500 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aksi durumda yani 17 bin 650 dolar seviyesinin altında kalınması ise paritede yine haftalık bazdaki grafikte 16 bin 900 ve 15 bin 800 dolar desteklerinin görülme riskini gündemde tutacak. İndikatörlerin de henüz teyit edilmemekle birlikte pozitif yönde sinyal üretme aşamasında olması olası yukarı hareketlerin ihtimalini az da olsa artırıyor. Ancak işlem hacminin henüz sert bir hareketi desteklemediği de görülüyor.

YENİ PONZİLER OLUR MU?

FTX borsasının batışı bana 2008 yılında yaşanan Madoff olayını hatırlattı. Eski bir borsacı ve yatırım danışmanı olan Bernie Madoff , kurduğu ponzi yani saadet zinciriyle tam 65 milyar dolarlık vurgun yapmıştı. ‘Saadet Zinciri’ sisteme dahil edilen insanların kendi yatırımlarıyla veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi. Aynı anda çok sayıda yatırımcı parasını çekmek istediğinde sistem çöküyor ve geride çok sayıda mağdur bırakıyor. Günümüzde hiçbir denetimin olmadığı, mali yapılarının durumunun bilinmediği kripto borsaları da kafalarda soru işaretleri yaratıyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, geçtiğimiz günlerde ‘kripto paralarda kriz geçse bile regülasyona ihtiyaç var’ açıklamasını yaptı. Uzun zamandır regülasyonlarla ilgili açıklamalar yapılsa da bir türlü hayata geçmiş değil. Ancak genel olarak kripto piyasasına tüm aktörler dahil bir düzenleme gelmesi aslında yatırımcılar için en doğru seçenek.

ETHEREUM’DA BU SEVİYEYE DİKKAT

Ethereum haftalık grafikte 9 Mart 2020 haftasında başlattığı yükseliş trendi üzerinde kalmayı başardı. Bununla birlikte hala 8 Kasım 2021 haftasında başlattığı düşüş trendinin baskısı hissediliyor. Bu sebeple bu paritede bir yükseliş hareketinden bahsedebilmemiz için kesinlikle bu trend çizgisinin üzerine çıkılma. Önümüzdeki hafta için ise bu trendin direnç noktası 1376 dolar seviyesine denk geliyor. Bunun yanında son dönemdeki yükselişlerde direnç görevi gören 1350 dolar seviyesi de yatay direnç noktası olması açısından son derece önemli. Olası geri çekilmelerde ise bu hafta için ana trendin destek noktası 1194 Dolar seviyesinde. İşlem hacmi hala desteklemese de indikatörler ağırlıklı olarak pozitif yönde.