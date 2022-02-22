Kripto para piyasasında Rusya depremi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin kripto para piyasasını vurdu. Bitcoin 38 bin doların altına gerilerken, Ethereum 2 bin 500 dolar civarında işlem görüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim kripto para piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Geçen hafta tansiyonun yükselmesiyle piyasalar gerilemişti. Haftasonu görece sakin geçince kripto para piyasalarındaki düşüş de durmuştu.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki iki tartışmalı bölge Donbas (Donetsk) ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bu karar kripto para piyasalarında sert düşüşe neden oldu.

Risk almak istemeyen yatırımcı altın gibi daha güvenli kabul edilen yatırım araçlarına yöneldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 7.6 geriledi.

Saat 9.45 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü 1 trilyon 729 milyara düştü.

Bitcoin de bu düşüşten payını aldı. BTC'nin fiyatı yüzde 6 gerileyerek 37 bin 876 dolara indi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.26'ya yükseldi.

Ethereum'daki düşüş ise daha fazla oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 8.1 gerileyerek 2 bin 524 dolara geriledi.

Ripple ise sert düşen kripto paralar arasına girdi. XRP'nin fiyatı yüzde 13.2 düşerek 69 cente indi. Böylece Ripple 70 cent seviyesinin altını görmüş oldu.

Dogecoin'deki düşüş ise yüzde 9 oldu. DOGE'un fiyatı 12 cente indi. Dogecoin aynı zamanda ilk 100'de bir sıra daha kaybederek 13'e geriledi.