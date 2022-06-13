Kripto para piyasasında tarihi çöküş: 230 milyar dolar buhar oldu

Kripto paralar yeni haftaya düşüşle başladı. Bitcoin 26 bin doların altına gerilerken Ethereum bin 329 doları gördü.

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasaları son 24 saatte sert düşüş yaşadı. Cumadan beri gerileyen piyasalar düşüşünü yeni haftaya taşımış oldu.

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 6.7 düşerek 1 trilyon 70 milyar dolara geriledi.

Saat 9.25 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 7.6 oldu. BTC'nin fiyatı 25 bin 354 dolara gerilerken toplam piyasa değeri 484 milyar dolara düştü. Böylece Bitcoin Aralık 2020'den beri ilk kez toplam piyasa hacmi olarak 500 milyar doların altını gördü. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 45'in üzerine çıktı.

Ethereum, Bitcoin'in üzerinde değer kayıplarına devam ediyor. ETH'nin fiyatı yüzde 8.6 düşüşle bin 329 dolar oldu. ETH'nin son bir haftalık değer kaybı ise yüzde 26.2.

Dogecoin ve Ripple cephelerinde de sert düşüş görüldü. XRP yüzde 6.8 düşüşle 32 cente geriledi.

DOGE ise yüzde 11.2 değer kaybıyla 6 centin altına düştü. DOGE ayrıca en büyük 10 kripto para sıralamasının da dışına itildi.

230 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Piyasalar geçen hafta cuma gününe girdiğinde toplamda 1.3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahipti. Bugün gelinen noktada ise söz konusu büyüklük yüzde 20 eriyerek 1.07 trilyon dolara düştü.