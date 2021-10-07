Kripto para piyasasının yeni yükselen yıldızı SHIB oldu

Kripto para piyasalarındaki dikkat çeken yükselişlere SHIB de katıldı. SHIB isimli kripto para hafta başından bu yana yüzde 300'den fazla yükseldi.

Hafta başından bu yana Shiba Inu (SHIB) isimli kripto değeri yüzde 300’den fazla yükseldi.

Para birimi son bir haftada ise yüzde 340’tan fazla artış gösterdi.

Shiba Inu, ismini logosunda bulunan köpek cinsinden alıyor.

İŞLEM HACMİ ARTTI

SHIB, günlük işlem hacminde de pek çok alt coini geride bıraktı.

“Dogecoin katili” olarak da adlandırılan bu kripto para hafta başından bu yana yüzde 300'den fazla değer kazandı. Shiba Inu'nun günlük işlem hacmi ise 19.4 milyar dolara kadar çıktı. Ayrıca SHIB, dünyanın önde gelen kripto para borsaları Binance, Coinbase ve Huobi üzerinde en çok işlem gören kripto para oldu.

Coinbase verilerine göre, bu altcoin bir yılda yaklaşık yüzde 8 bin arttı.

Bu arada köpek temalı bir başka coin olan Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 5 düştü.