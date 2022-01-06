Kripto para yasası şekilleniyor: Devlet garantisi yolda

Kripto paraya iki ayaklı yasal çerçeve oluşturmaya hazırlanan iktidar, ilk ayakta yerel borsaları denetlenebilir hale getirecek ve kullanıcıya devlet güvencesi verecek.

AK Parti, kripto paraya yasal çerçeve kazandıracak çalışmayı hızlandırdı. İngiltere, Japonya ve ABD'nin bu alanda yaptığı regülasyonların incelendiğini belirten parti kurmayları, kripto paraya iki ayaklı yasal çerçeve oluşturulacağını belirtiyor.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, iktidar partisine mensup kaynaklar, "Bu iki ayağın ilki, yerel borsaların şeffaf, güvenli ve denetlenebilir hale getirilmesi ve orada işlem yapan kullanıcıların devlet tarafından korunması; ikincisi ise bu işlemlerin niteliğine uygun finans zemininin hazırlanması olacak" bilgisini verdi.

"Devlet kripto paraya yüzde 40 vergi getirecek" iddialarına karşılık da kaynaklar, "Bu gibi iddialar, sadece yatırımcıyı rahatsız ve tedirgin etmeye yönelik söylemler. Özel olarak bunu vergilendirmeyeceğiz. Ama ortada bir işlem hacmi varsa diğer bütün işlemler nasıl vergilendiriliyorsa bunda da durum aynı olacak" ifadelerini kullandılar.

DEVLET GARANTİSİ GELİYOR

Hazırlıkları süren çalışma kapsamında kripto borsalarında işlem yapan kişiler için bir güvence oluşturmanın 'birinci öncelik' olarak belirlendiğini kaydeden kaynaklar, şunları söylediler:

"Burada herhangi bir yasak söz konusu olmayacak. Pandemi öncesi kripto para piyasasının büyüklüğü 400 milyon dolar iken şu anda 2 trilyonu aşmış durumda ve Türkiye işlem hacminde dünyada 5. sırada. Artık insanlar aracı kurumlarla uğraşmak istemiyor, bütün işlemlerini bu yolla yapmak istiyorlar. O nedenle en hızlı şekilde bu düzenlemeyi hayata geçirmemiz lazım. Kripto para, Türkiye'yi dünyada çok farklı ve iddialı bir konuma taşıyacak."

Kripto paraya iki ayaklı yasal çerçeve oluşturulacağını belirten AK Parti kaynakları, "Bu iki ayağın ilki, yerel borsaların şeffaf, güvenli ve denetlenebilir hale getirilmesi ve orada işlem yapan kullanıcıların devlet tarafından korunması; ikincisi ise bu işlemlerin niteliğine uygun finans zemininin hazırlanması olacak" dedi.

"ÖZEL VERGİLENDİRME OLMAYACAK"

Kripto paranın vergilendirilmesine ilişkin ise kaynaklar, “’Devlet % 40 vergi getirecekmiş’ gibi iddialar, yatırımcıyı tedirgin etmeye yönelik söylemler. Özel olarak vergi yok. Ama ortada bir işlem hacmi varsa diğer işlemler nasıl vergilendiriliyorsa bunda da durum aynı olacak” ifadesini kullandı.