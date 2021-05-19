  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kripto para yatırımcılarına bir kötü haber daha: Para çekimi durduruldu

Kripto para yatırımcılarına bir kötü haber daha: Para çekimi durduruldu

Kripto para yatırımcılarına bir kötü haber daha: Para çekimi durduruldu

Kripto para borsası Binance, sosyal medya hesabından para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

"PARA ÇEKME İŞLEMLERİ DURDURULDU"
Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.

Etiketler bitcoin kripto para para binance
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hangi ülkeler seyahat kısıtlaması uyguluyor? İşte güncel liste...
Farkında olmadan Covid-19 geçirdiğimiz nasıl anlaşılır?
İzmir arka arkaya üç depremle sallandı
Yüz yüze sınavlar öncesi kritik uyarı: Bunu yapmayan sınıfta kalabilir
Ankaralı şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
CHP'li Başarır: ''Hadi Özışık'a hem koruma polisi verildi, hem de aracına çakar takma izni...''
5 yıldızlı vurgun: 20 bin TL ödedi, gerçeği otelin kapısında öğrendi
UFO tartışmalarına Obama da katıldı
Ölümden dönen ünlü oyuncudan 37 gün sonra ilk fotoğraf
Uzman isim açıkladı: Aşı olan kişi koronavirüs taşıyıcısı olur mu?