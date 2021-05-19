Kripto para yatırımcılarına bir kötü haber daha: Para çekimi durduruldu

Kripto para borsası Binance, sosyal medya hesabından para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

"PARA ÇEKME İŞLEMLERİ DURDURULDU"

Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.