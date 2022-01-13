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Kripto paralar enflasyon rakamlarıyla hareketlendi

Kripto paralar enflasyon rakamlarıyla hareketlendi

ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Bitcoin 43 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Dün yüzde 3'ten fazla değer kazanan kripto para piyasaları son 24 saatte yükselişini sürdürdü. 

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10 itibariyle piyasaları yüzde 3.3 değer kazanarak 2 trilyon 196 milyar dolara geldi.

Bitcoin ise aynı süre zarfında piyasaların altında da olsa yükselmeye devam etti. BTC'nin fiyatı yüzde 2.2 artışla 43 bin 782 dolar olurken piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.72'ye geriledi. 

Ethereum ise yüzde 3.3 değeer kazandı. ETH'nin fiyatı 3 bin 347 dolara çıktı. 

Ripple da yükselen para birimleri arasına girdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 artarak 79 centi aştı. 

Dogecoin ise yatırımcısını güldürdü. Fiyatı yüzde 13.3 artaran DOGE, 17 centin üzerini gördü. DOGE ayrıca piyasa değeri bakımından en büyük kriptolar sıralamasında da bir basamak yükselerek 11. sıraya geldi. 

ABD ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARI YÜKSELTTİ 

ABD'nin son enflasyon verisi yatırımcıların beklentisinden iyi çıktı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 7 oldu ve 40 yıllık rekor kırıldı. Ancak piyasalar enflasyonun daha yüksek gelmesini bekliyor. 

Etiketler kripto para bitcoin abd enflasyon
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