Kripto paralar için dönüm noktası! Bitcoin'de tarihi gün!

El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor. Bitcoin güne yüzde 1.8 yükselişle 52.600 dolara ulaştı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ilk olarak haziran ayında Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamıştı. Yasanın kongreden geçmesiyle ülkede ABD Doları'nın yanında Bitcoin'in de kullanılmasının önü açıldı.

Söz konusu yasa bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.

BITCOINLE YATIRIMA OTURMA İZNİ

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolar değerinde ücretsiz bitcoin verileceğini duyurdu.

Ülkede 3 Bitcoin'lik yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.

Bukele, dün yaptığı açıklamada süreç kapsamında yeni 200 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı. Yeni alım ile birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu.

52.000 DOLARI AŞTI

Bitcoin güne yüzde 1.8 yükselerek 52.600 doları gördü. Bitcoin'in ilk kez resmi para birimi olması sebebiyle sosyal medyada çeşitli Bitcoin alım kampanyaları düzenleniyor.

SOLANA HIZLI YÜKSELDİ

Ethereum yüzde 0.24 yükselişle 3.925 dolara çıktı. Günün en dikkat çeken yükselişine ise şu ana kadar yüzde 28 ile Solana imza attı.