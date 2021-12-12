Kripto paralar için kritik gelişme

Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşayan kripto paralar zirveden uzak seyrediyor. Bitcoin 49 bin dolar civarında hareket ediyor. Ethereum ise 4 bin dolar seviyesinde.

Kripto Para birimleri geçtiğimiz hafta değer kaybı yaşamış, yatırımcısını üzmüştü. Haftanın son günü de yükseliş trendine tam olarak giremeyen kripto para birimleri hakkında Independent Strategy'den David Roche uyarıda bulundu ve henüz gerçekten uygun bir yatırım olduğu konusuna ikna olmadığını ifade etti.

BİR UYARI DA IMF'DEN

Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto paralarla ilgili yayınladığı blog yazısında yasa koyucuların kripto odaklı riskleri takip etmekte zorlandığını ifade etti ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için risk olabileceğinin altını çizdi.

Söz konusu yazıda Omicron varyantına yönelik tepkilerinin piyasada hızlı sermaye akışlarına neden olduğu ve bunun düzenleyici önlemler eksikliğinde ülke piyasalarını istikrarsızlaştırıcı bir etkiye yol açabileceği belirtildi.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Bitcoin hala yaklaşık 1 ay önceki 69 bin Dolar seviyesinden geride 49 bin dolarla devam ederken, ikinci sıradaki Ethereum 4 bin dolar bandında seyrediyor.

BNB üçüncü sıradaki yerini koruyor ve 563 dolardan işlem görüyor. Tether 1 dolar ve Solana 170 dolar seviyesinde ilerliyor. Öte yandan 6. sıradaki Cardano 1,35 dolar ve en çok konuşulanlardan XRP 0,81 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Birçok insanın ilgisini çeken şaka olarak başlayıp ciddi bir piyasa değerine ulaşan Dogecoin 0,16 dolardan işlem görürken, Shiba 0,000034 dolara tutunmayı sürdürüyor. Shiba 28 Ekim'de tarihi rekorunu 0,00008616 dolarla kırmıştı.

KRİPTO PARALAR İÇİN GÜZEL HABER

Bitcoin madenciliği, bu yılın başlarında neredeyse bir gecede dünya madencilerinin yarısından fazlasını çevrimdışına alan Çin kripto baskısından tamamen kurtuldu.

Çin yüzde 65-75 oranındaki madencilik ilgisiyle dünyanın bu konuda merkez üssü olmuştu. Ancak Pekin, mayıs ayında ülkenin kripto para madencilerini etkin bir şekilde ülkeden göndermişti.

Ancak Çin'deki madenciler yeniden toplanma seviyesine geldi. Kuzey Amerika’ya 400 milyon doların üzerinde madencilik ekipmanı getirmeye yardımcı olan dijital para şirketi Foundry’den Kevin Zhang , “Bitcoin, Çin’in madenciliği fiilen yasaklayan devlet saldırısına direndi ve ağ bunu görmezden geldi” dedi.