Kripto paralar için sert yaptırım geliyor

Avrupa Birliği, kripto para ve stablecoin tutan bankalara yönelik katı kuralların getirilmesi çalışmalarını hızlandırmaya hazırlanıyor.

Basel Komitesi'nde, bankaların kripto varlıklardaki sert hareketlere maruz kalmamaları amacıyla Ocak 2025 tarihine kadar sermaye gerekliliklerini düzenlemeleri istemişti.

Avrupa Komisyonu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Şu an için bankaların kripto varlık riskleri çok düşük ve kripto varlıklarla ilgili hizmetler sağlama konusunda sadece sınırlı bir katılımları var" dedi.

Reuters'in paylaştığı bir raporda ise bankalar, müşterileri adına kripto varlık ticareti yapmak ve kripto varlıklarla ilgili hizmetler sunmakla ilgilendiklerini ifade etti.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içerebilecek bankacılık yasasının son hali ise şu anda Avrupa Parlamentosu ve AB devletleri tarafından müzakere ediliyor.

Komisyon'a göre bu, bankalara kripto varlık risklerine yönelik ihtiyaçları konusunda şeffaflık sağlayacak ve bunlarla ilişkili risklerin etkin bir şekilde ele alınmasını garanti edecek bir çalışma olacak.

Avrupa Komisyonu ayrıca, kripto varlıkların doğru sınıflandırıldığını doğrulamak için Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) AB'nin menkul kıymetler gözlemcisi olan Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu da bildirdi.

Kripto sektörüne hızla girmek isteyen bankalar ise yasal düzenlemelerin gecikmesi nedeniyle aksaklıkların yaşanmasından endişeli olduklarını belirtti.

Son olarak geçtiğimiz ay Avrupa Birliği, kripto endüstrisi için ilk büyük düzenleyici çerçeve olacak MiCA oylamasını ertelemişti. MiCA oylaması geçtiğimiz haftalarda da çeviriyle ilgili sorunlar olduğu gerekçe gösterilerek ikinci kez ertelendi.

Son zamanlarda Avrupa Parlamentosu ayrıca AB bankalarını dijital varlıklara maruz kalmaları durumunda kripto varlıklarına %1,250 risk ağırlığı atamakla yükümlü kıldı.

Avrupa Komisyonu ise sektör için daha spesifik kurallar araştırırken, önümüzdeki dönemlerde finansal kurumların da kripto sektörüne doğrudan ve dolaylı olan ilişkilerini açıklamak zorunda kalması bekleniyor.