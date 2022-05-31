Kripto paralar toparlanmaya başladı: İşte Bitcoin'de son durum

Haftaya yükselişle başlayan kripto para piyasası toparlanmaya başladı. Bitcoin 31 bin 500 dolara yükselirken, Ethereum bin 970 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin dokuz hafta üst üste değer kaybederek bir rekor kırmıştı. Ancak piyasalar yeni haftaya yeşile dönerek başladı.

Haftanın ikinci gününde de başta Bitcoin olmak üzere piyasalar yükselmeye devam ediyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 3.3 yükselerek 1.36 trilyon dolara çıktı.

Saat 10.00 itibariyle Bitcoin ise yüzde 2.6 yükseldi. BTC'nin fiyatı 31 bin 518 dolara çıktı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 44'e dayandı. Bu veri Bitcoin'in altcoinlerden daha fazla yükseldiğini gösteriyor.

Ethereum ise yüzde 3.1 yükseldi. ETH'nin fiyatı bin 968 dolara çıksa da halen 2 bin dolar barajını aşamadı. Veriler ETH işlem ücretinin (gas fee) düştüğüne işaret ediyor.

Bu da ETH blokzinciri üzerinde işlem sayısının artmasını sağlayabilir. Bu hareketin ETH'nin fiyatını yukarı yönlü etkilemesi bekleniyor.

Ripple cephesinde de yükseliş görülüyor. XRP'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 3.6 artarak 41 centi geçti.

Dogecoin ise aynı süre zarfında değerini korudu. DOGE'un fiyatı binde bir düşerek 8 centte kaldı.