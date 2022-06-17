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Kripto paralar yine çakıldı!

Kripto paralar yine çakıldı!

Fed'in faiz kararı sonrası yükselişe geçen kripto para piyasası haftanın son iş gününde yönünü aşağı çevirdi.

Kripto para piyasaları günlerdir yaşadığı düşüşe dün ara vermişti. Piyasalar haftanın son iş gününe girerken yeniden düşmeye başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto piyasalar son 24 saatte yüzde 4.8 düştü. Toplam piyasa hacmi 945 milyar dolara indi. 

Saat 10.00 itibariyle Bitcoin yüzde 4.2 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 20 bin 938 dolara geriledi. BTC böylece 21 bin doların da altını görmüş oldu. 

Ethereum yine düşüşte BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 6.2 düşerek bin 107 dolara indi. 

Ripple ve Dogecoin ise farklı performanslar gösterdi. XRP binde 8 yükselerek 33 centin üzerine çıktı. 

DOGE ise yüzde 3.7 değer kaybetti. DOGE'un fiyatı 5 cent seviyelerinde geziniyor. 

Etiketler kripto para bitcoin ethereum
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