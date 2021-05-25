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Kripto paraları ''tehlikeli'' ilan ettiler

Kripto paraları ''tehlikeli'' ilan ettiler

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey, kripto para birimlerini içeren varlıkların tehlikeli olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesinin sorularını yanıtlayan Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

Çin, 18 Mayıs'ta finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Kripto paralarla ilgili dikkat çeken gelişmeKripto paralarla ilgili dikkat çeken gelişmeEkonomi

 

 

Etiketler kripto para bitcoin etherium dijital para ingiltere
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