Kripto piyasasında yükseliş sürüyor, Bitcoin yedi haftanın zirvesinde

Lider kripto para Bitcoin 93.806 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum 3.227 dolardan fiyatlanıyor. Kripto piyasasının büyüklüğü ise 3,21 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

Kripto para piyasası pozitif seyrine devam ediyor. Toplam piyasa değeri bir günde yaklaşık 70 milyar dolar artarak 3,21 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin yedi haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Piyasadaki yükseliş, yılın başından bu yana küresel hisse senedi ve emtia piyasalarında gözlenen risk iştahı artışıyla paralel ilerliyor.

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan kripto para piyasası bültenindeki bilgilere göre ABD’den gelen beklentilerin altında kalan imalat verileri, FED’in ilave faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu görünüm, riskli varlıklara olan talebi destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Jeopolitik cephede ise Venezuela kaynaklı gelişmeler izleniyor. Maduro hükümetinin, ABD yaptırımları altında olmasına rağmen kayda geçirilmemiş bir Bitcoin pozisyonuna sahip olabileceğine yönelik spekülasyonlar gündemdeki yerini korurken, ABD’nin Venezuela’ya yönelik hamlelerinin olası sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu başlıklar, kısa vadede kripto piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir.

Günün erken saatlerinde 94.432 dolara kadar çıkan Bitcoin, bülten yazıldığı sırada 93.806 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum yeni güne 3.227 dolardan başlarken, XRP 2,37 dolardan, Solana ise 139,14 dolardan fiyatlanıyordu. 5 Ocak’ta Bitcoin ETF’lerine toplam 697 milyon dolarlık giriş olurken, Ethereum ETF’leri de 168 milyon dolarlık giriş kaydetti.

TD Cowen: “ABD’de kripto düzenlemesi 2027’ye kalabilir”

ABD’de kripto piyasalarına yönelik kapsamlı yasal düzenlemenin onay sürecinin uzayabileceği, yasanın 2027’den önce çıkmasının zorlaştığı ve uygulamanın 2029’a sarkabileceği belirtildi. TD Cowen’a göre gecikmenin temel nedeni Kongre’deki siyasi dengeler.

TD Cowen Washington Araştırma Grubu Direktörü Jaret Seiberg, kripto piyasası yapısına ilişkin bir tasarının bu yıl kabul edilmesi için teknik bir zemin bulunduğunu ancak siyasi nedenlerle gecikmenin daha olası olduğunu söyledi. Demokratların, 2026 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’ni geri kazanma ihtimalini göz önünde bulundurarak süreci hızlandırmak istemeyebileceği ifade edildi. Seiberg’e göre tasarıda en büyük anlaşmazlık çıkar çatışması hükümleri. Demokratlar, başkan dahil üst düzey kamu görevlileri ve ailelerinin kripto faaliyetlerinde bulunmasını sınırlayan maddeler talep ediyor. Bu düzenlemelerin Donald Trump’a uygulanması ise Trump cephesi için kabul edilemez görülüyor. Olası bir uzlaşma, bu hükümlerin yürürlüğe girişinin birkaç yıl ertelenmesi olabilir, ancak bu durumda yasanın genel takviminin de ileri atılması bekleniyor.

Kripto piyasa yapısı yasası, stablecoin’lere yönelik GENIUS Act’ten sonra sektör için bir sonraki büyük düzenleyici adım olarak görülüyor. Temsilciler Meclisi tasarıyı geçen yıl kabul etse de Senato’daki süreç yavaş ilerliyor. Bu durum, düzenlemenin Trump döneminde yürürlüğe girmesini isteyen kripto sektörü ile Kongre arasındaki gerilimi artırıyor. Politika uzmanları ise yasanın 2026’da kabul edilme ihtimalini yüzde 50–60 aralığında değerlendiriyor.

NFT Paris 2026 iptal edildi

Dünyanın en büyük yıllık kripto etkinliklerinden biri olan NFT Paris, etkinliğe bir ay kala iptal edildi. Organizatör ekip, pazartesi günü X üzerinden yaptığı açıklamada, dört yıldır Paris’te küresel Web3 topluluğunu bir araya getiren NFT Paris’in 2026’da düzenlenmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, NFT piyasasındaki sert daralmanın etkinliği doğrudan etkilediği, ciddi maliyet kesintilerine ve aylardır süren çabalara rağmen organizasyonun bu yıl gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

2025’te NFT işlemlerinde dönemsel artışlar görülse de piyasa genel olarak pandemi dönemindeki zirve seviyelere toparlanamadı. NFT pazar yerlerindeki işlem hacimleri 2021’deki zirvelere kıyasla yaklaşık yüzde 95 gerilerken, Bored Ape Yacht Club ve CryptoPunks gibi önde gelen koleksiyonların değerleri de sert düşüş yaşadı. Etkinliğin iptal edilmesinin yalnızca piyasa koşullarıyla mı sınırlı olduğu ise netlik kazanmış değil. Daha önce yayımlanan tanıtım materyallerinde organizatörlerin yaklaşık 20 bin katılımcı beklediği, yüzlerce konuşmacı ve yan etkinlik planlandığı belirtilmişti.

5–6 Şubat tarihlerinde Grande Halle de la Villette’te düzenlenmesi planlanan NFT Paris kapsamında, gerçek dünya varlıklarına odaklanan RWA Paris, Bitcoin tabanlı dijital koleksiyonlara yönelik Ordinals Paris ve yapay zeka ile Web3 projelerini kapsayan XYZ Paris gibi paralel etkinliklerin de yer alması öngörülüyordu. Organizatörler, satın alınan tüm biletlerin 15 gün içinde iade edileceğini açıkladı. Coinspeaker’a göre bilet fiyatları genel giriş için yaklaşık 231 dolar, VIP erişim için ise 1.161 dolar seviyesindeydi. Buna karşın bazı sponsorlar geri ödeme alamayacaklarını ifade etti. Silhouettes adlı üretken sanat koleksiyonunun yaratıcısı Serc, bütçe kısıtları nedeniyle sponsorluk bedellerinin iade edilemeyeceğini belirten bir e-posta aldığını ileri sürdü.

Parcl ve Polymarket konut fiyatlarını tahmin piyasasına taşıdı

Parcl ve Polymarket, konut fiyatlarına dayalı tahmin piyasaları oluşturmak üzere iş birliği yaptı. Yeni piyasalar, Parcl’ın günlük konut fiyat endekslerine göre sonuçlandırılacak ve bu veriler ilk kez tahmin piyasalarında kullanılacak.

Anlaşma kapsamında Polymarket, konut fiyat endekslerindeki hareketlere bağlı piyasaları listeleyip işletecek. Parcl ise sonuçların belirlenmesinde kullanılacak endeks verilerini sağlayacak. Her piyasa, nihai uzlaşma değeri, geçmiş veriler ve hesaplama yöntemlerini içeren Parcl çözüm sayfasına bağlanacak. Uygulamanın ilk aşaması, ABD’de yüksek likiditeye sahip büyük konut piyasalarını kapsayacak. Sözleşmeler, belirli dönemlerde yerel konut fiyat endekslerinin artış ya da düşüşüne ve açıklanan endeks seviyelerine bağlı eşik sonuçlarına göre yapılandırılacak. Kapsamın zamanla yeni şehirler ve sözleşme türleriyle genişletilmesi planlanıyor.

Pandeminin ilk döneminde kurulan Parcl, gerçek zamanlı konut fiyat endeksleri yayımlıyor ve konut fiyatlarına bağlı zincir üstü ürünler sunuyor. Platform, uzlaşma işlemlerinde Solana ağını kullanıyor. Polymarket ise spor ve siyasetten kripto varlık fiyat tahminlerine kadar geniş bir yelpazede gerçek dünya olaylarına dayalı işlemlerin yapıldığı bir tahmin piyasası platformu olarak faaliyet gösteriyor. 2024 ABD başkanlık seçimleri döneminde artan kullanıcı ilgisinin ardından, Polymarket ve Kalshi gibi platformlar 2025’te kripto piyasasında daha geniş bir görünürlük kazandı.