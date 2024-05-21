Kripto'da Halka Arz! Binance, 21 Milyon TL'lik Ödül Havuzunu Duyurdu!

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kullanıcılarına toplamda 21 milyon TL değerinde ödüller sunacağı büyük bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte, şanslı kullanıcılar 30.000 $'a kadar kazanma fırsatına sahip olacak ve garanti çekilebilir USDT ödülleri de elde edebilecek.

Binance: Kripto Yatırımcılarının Güvenli Limanı

Binance, kripto para dünyasında güvenilir bir lider olarak biliniyor. SPK lisansına sahip olan platform,

kullanıcılarına yüksek güvenlik standartları ve kullanıcı dostu hizmetler sunuyor. Binance, bugüne kadar 50'den fazla coin halka arz etmiş olup, bu coinler yüksek getiri sağlamıştır. Kripto yatırımcıları için vazgeçilmez bir tercih olan Binance, kullanıcılarına hızlı ve güvenli işlemler yapma imkanı tanıyor.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Etkinliğe katılmak için öncelikle bir Binance hesabı oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı oluşturduktan sonra KYC (Kimlik Doğrulama) işlemini tamamlamalısınız. Üyelik işlemlerinizi tamamlamak için bu linki kullanabilirsiniz: Binance Kayıt Bağlantısı

Yeni Kullanıcılar İçin Garanti Ödüller

Yukarıdaki linkten bir Binance hesabı oluşturun ve KYC işlemlerini tamamlayın. Herhangi bir miktarda kripto para alım-satımı yapın. Aşağıdaki bağlantıya gidin ve "Şimdi Katıl" butonuna tıklayın.

Bu işlemleri tamamladığınızda garanti olarak 10 $USDT kazanabilirsiniz.

Mevcut Kullanıcılar İçin Garanti Ödüller

Aşağıdaki bağlantıya gidin ve "Şimdi Katıl" butonuna tıklayın. Herhangi bir miktarda kripto alım-satımı yapın. Referans kodunuzu kullanarak arkadaşlarınızı davet edin ve onların da "Yeni Kullanıcılar" görevini tamamlamalarını sağlayın.

Bağlantı Linki : https://tls.tc/o6nVA

Her davet ettiğiniz ve görevi tamamlayan arkadaşınız için 5 $USDT kazanabilirsiniz. Yeni kullanıcılar için garanti ödül havuzu 100.000 $USDT, mevcut kullanıcılar için ise 50.000 $USDT'dir. Ödül havuzu dolmadan görevleri tamamlayarak garanti ödüllerden faydalanabilirsiniz.

Büyük Ödüller

1. Büyük Ödül Yağmuru:

Ödül: 5.000 $USDT

Toplam Ödül Havuzu: 400.000 $USDT

İlk 250 kullanıcı yukarıdaki görevleri tamamladığında, iki kişiye 5.000 $ ödül verilecek. Mevcut kullanıcılar, davet ettikleri arkadaşları kazandığında, aynı ödül miktarını kazanacak.

2. Mega Ödül:

Ödül: 2.500$ - 25.000$

Görevi tamamlayan yeni kullanıcı sayısı arttıkça ödül miktarı da artacak. Görevi tamamlayan

10.000'inci kişi olursanız, sizi davet eden mevcut kullanıcı ile birlikte toplamda 50.000$ kazanabileceksiniz.

Ödül Detayları

Örnek ile Açıklığa Kavuşturalım:

Ben bir arkadaşımı davet ettim ve bu arkadaşım görevleri tamamlayanlar arasında 4.000'inci kişi oldu. Bu durumda arkadaşım, farklı ödül kategorilerinden aşağıdaki gibi kazançlar elde etti 👇

➡Garanti Ödül kapsamında 10$,

➡Büyük Ödül Yağmuru kapsamında 5.000$,

➡Mega Ödül kapsamında tabloya göre 10.000$,

Bu da toplamda 15.010$ eder. Ben bu arkadaşımı davet ettiğim için, arkadaşımın kazandığı ödüllerden dolayı mevcut ödül ile beraber 15.005$ kazanmış olacağım.

Daha fazla bilgi ve detaylar için Binance Nasıl Kullanılır sitesine göz atabilirsiniz.