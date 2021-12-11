Kritik toplantı: Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün iş dünyası ile buluştu. Saat 13.30'da başlayan İstanbul'daki toplantıya çok sayıda iş insanı katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. 13.30'da başlayan kritik toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşiyor.

TOPLANTIYA KİMLER KATILIYOR?

Toplantıya Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katılıyor.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ: YENİ EKONOMİ MODELİ

Toplantıda Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapılması da bekleniyor.

Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Toplantıya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantıda, mevcut ekonomik durum, yeni ekonomi programı, gelecekte atılacak adımlar, yatırım, üretim ve istihdam konusunda neler yapılabileceği konularının ele alınacağı öğrenildi.