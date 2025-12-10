  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Küçük esnaf için vergilendirme sistemi bir kez daha değişiyor

Küçük esnaf için vergilendirme sistemi bir kez daha değişiyor

Küçük esnaf için vergilendirme sistemi bir kez daha değişiyor
Güncelleme:

AK Parti iktidarının küçük esnafların vergilendirme sistemiyle ilgili değişikliği yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek. Pek çok esnafın tepki gösterdiği düzenlemenin iptali için iktidar ortağı MHP itiraz etse de henüz aksine alınmış bir karar yok. Peki yeni vergilendirme sistemi neler getiriyor ?

Yeni yıl ile birlikte esnafın vergilendirme sistemi de değişiyor. Buna göre 1 Ocak itibarıyla büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerinde, 300 bine yakın küçük esnafın basit usulde vergilendirilmesi kalkacak ve gerçek usulde vergilendirme uygulaması başlayacak. 

Yeni düzenleme ile birlikte 30 büyükşehirdeki esnafa defter tutma, KDV mükellefiyeti, fatura düzenleme gibi yeni yükümlülükler getirecek. Taksici, dolmuşçu, lokantacı, kuaför, tamirci, kahveci gibi küçük esnaf bu düzenlemeden olumsuz etkilenecek.

MHP’den de düzenlemenin ya iptal edilmesi ya da kademeli hâle getirilmesi çağrısı geldi.

Yeni uygulama ile esnafın gelir vergisi istisnasının kalkacağına, defter tutma zorunluluğu başlayacağına ve her beyannamede verilen damga vergileriyle yeni masrafların ortaya çıkacağına dikkat çeken MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, “Sabah dükkânını besmeleyle açıp akşam şükürle kapatan, milletimizin ve devletimizin teminatı olan esnafımızı, bilhassa kırsal kesimde bulunan küçük esnafımızı defter, beyanname, damga vergisi sarmalına bırakmamalıyız. Bu düzenleme ya iptal edilmeli veya en azından geçiş süreci daha yumuşak ve kademeli hâle getirilmelidir. Gerçek usule geçiş için belirlenen ciro ve diğer hadler günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak yükseltilmeli ve esnafımıza bu süreçte destek olunmalıdır” dedi.

 

Türkiye Gazetesi

text-ad
Etiketler küçük esnaf vergi vergilendirme gerçek usulde vergilendirme basit usulde vergilendirme taksici dolmuşçu lokantacı kuaför tamirci kahveci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
10 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü 10 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü Güllü'nün kızı ve arkadaşı yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı Güllü'nün kızı ve arkadaşı yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı Yaptığı doğru deprem tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan açıklama Yaptığı doğru deprem tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan açıklama Monaco-Galatasaray maçına damga vuran olay! Her şey 6 saniye içinde oldu Monaco-Galatasaray maçına damga vuran olay! Her şey 6 saniye içinde oldu İstanbul'da kiracı ile mal sahibinin kavgası kanlı bitti İstanbul'da kiracı ile mal sahibinin kavgası kanlı bitti Silah zoruyla girdikleri evde aileye kabusu yaşattılar! Silah zoruyla girdikleri evde aileye kabusu yaşattılar! SGK'dan genel sağlık sigortası düzenlemesi: Tedavi ücretleri artırıldı SGK'dan genel sağlık sigortası düzenlemesi: Tedavi ücretleri artırıldı Kiralık ve satılık konutta fiyatların en düşük olduğu illerimiz belli oldu Kiralık ve satılık konutta fiyatların en düşük olduğu illerimiz belli oldu Komşu ailelerin kavgasında ortalık kan gölüne döndü Komşu ailelerin kavgasında ortalık kan gölüne döndü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı, görevinden uzaklaştırıldı! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı, görevinden uzaklaştırıldı!
Teröristbaşı bebek katili Öcalan'a ''özel saray'' iddiası olay oldu! Teröristbaşı bebek katili Öcalan'a ''özel saray'' iddiası olay oldu! Dünyaya örnek olacak düzenleme: 16 yaş altına sosyal medya yasağı resmen yürürlükte Dünyaya örnek olacak düzenleme: 16 yaş altına sosyal medya yasağı resmen yürürlükte Meteoroloji'den çifte uyarı: Hem kuvvetli sağanak, hem kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den çifte uyarı: Hem kuvvetli sağanak, hem kar yağışı bekleniyor 52 ilde dev operasyon: 179 şüpheli gözaltına alındı 52 ilde dev operasyon: 179 şüpheli gözaltına alındı Yeşilçam efsanesi Tecavüzcü Coşkun'dan kötü haber Yeşilçam efsanesi Tecavüzcü Coşkun'dan kötü haber Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi! Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi! Sürekli işe erken gelen kadın kovuldu! Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı Sürekli işe erken gelen kadın kovuldu! Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı Bu seçim anketi AK Parti ve MHP'yi karıştırdı: AK Parti ile MHP yol ayrımında! Bu seçim anketi AK Parti ve MHP'yi karıştırdı: AK Parti ile MHP yol ayrımında! Kar ve tipi bastırdı; çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı Kar ve tipi bastırdı; çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı