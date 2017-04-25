Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye Varlık Fonu’na Savunma Sanayi Fonu’ndan aktarılması için karar çıkan 3 milyar liranın şimdiye kadar aktarılmadığını söyledi. Referandum öncesinde tartışmalara sebep olan bu kaynakla ilgili Işık, “Böyle bir ihtiyaç doğmadı. Henüz de aktarılmadı” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 23 Nisan nedeniyle TBMM’de verilen resepsiyonda gazetecelirin sorularını yanıtladı. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; Işık, 5 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete’de çıkan Bakanlar Kurulu kararıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan Varlık Fonu’na aktarılacak olan 3 milyar liranın henüz aktarılmadığını söyledi. Işık, söz konusu 3 milyar liranın zaten Savunma Sanayi Fonu’nun ihtiyacı olduğu anda geri verilmek üzere Fon’a aktarılması yönünde karar alındığını belirterek, “Böyle bir ihtiyaç doğmadı. Henüz de aktarılmadı” dedi. 5 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de çıkan kararla Savunma Sanayi’nin 3 milyar liralık parasının 3 ay içinde geri ödenmesi şartıyla Varlık Fonu’na devri kararı alınmıştı. Resmi Gazete’de karar 5 Şubat’ta çıktığı için de süre 6 Mayıs tarihinde dolacaktı.

KULELİ MÜZE OLACAK

Fikri Işık, askeri okullar kapatıldıktan sonra ne olacağı merakla beklenen Kuleli Askeri Lisesi hakkında da konuştu. Işık, Kuleli Askeri Lisesi’nin tarihi ön bina kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verileceğini ve müze olacağını da açıkladı. Kuleli Askeri Lisesi’nin arazisinin büyük olduğunu söyleyen Işık, kalan kısmıyla ilgili başka bir çalışma yapıldığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini ifade eden Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın da bizzat konuyla ilgilendiğini kaydederek, “Biz de gerekli kolaylığı sağlıyoruz” dedi. Ön taraftaki tarihi binanın bir kısmının restore edildiğini şimdi, kalan kısmın da Kültür Bakanlığı’nca restore edileceğini anlatan Işık, okulun bulunduğu arazinin 180 dönüm olduğunu ve tarihi ön binanın dışındaki kısımla ilgili ise ne yapılacağına yönelik ayrı bir çalışma yapıldığını ifade etti.



100 BİN BAŞVURU

Heybeliada’daki Deniz Lisesi’nin hazırlık sınıfı olacağını söyleyen Işık, Işıklar Lisesi ile ilgili de çalışma yaptıklarını anlattı. Işık, Milli Savunma Üniversitesi’ne 2017-2018 eğitim döneminde öğrenci alınacağını belirterek, başvuruların 100 bini bulduğunu söyledi. 25 Mayıs tarihine kadar başvuru süresi olduğunu hatırlatan Işık, okula 5 bin 268 öğrenci alınacağını kaydetti. Öğrencilerin puan sıralamasına göre çağrılacağını kaydeden Işık, ayrıca fiziki yeterlilik, yazılı sınav, mülakat ve psikoteknik incelemeler yapılacağını anlattı. Kapatılan askeri okullardan başvuru alınıp alınmayacağına yönelik ise Işık, bu sene böyle bir şey yapma imkanlarının olmadığını belirterek, okullara yerleştirilenlerin yüzde 90’dan fazlasının FETÖ’nün bizzat yerleştirdiği çocuklardan oluştuğunu, bireysel olarak hangisinin FETÖ’cü hangisinin olmadığını da araştırılmasının zor olduğunu vurguladı.

Kararnameyle kapatıldılar

ASKERİ okullar geçen yıl 31 Temmuz tarihinde OHAL kapsamında çıkarılan 669 sayılı kararname ile kapatıldı. Kapatılan liseler arasında 1845 yılında kurulan Kuleli Askeri Lisesi de yer aldı. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiğinde koruluk, manastır ve kule bulunan alan, Yavuz Sultan Selim devrinde manastır yeniçerilere kışla olarak verildi. Alan, zamanla güzel ve süslü bir bahçe haline geldiği için Kuleli Bahçesi diye tanındı. Kanuni Sultan Süleyman bahçede yüksek bir kulesi bulunan dokuz katlı ve her katı fıskiyeli havuzlarla süslenen büyük bir kasır yaptırdı. Bizans devrinden kalan kule daha sonra yıktırıldı. 2. Mahmut döneminde, süvari birlikleri için inşa edilen kışla Kuleli Askeri Lisesi’nin ilk yapısı oldu. Abdülmecit devrinde, 1843’te kışlanın yarı kagir olarak yenisi inşa edildi. İki tarafına da kuleler yapıldığından kışlaya bu tarihten itibaren Kuleli Kışla denilmeye başlandı. Dönem dönem hastane olarak da kullanılan bina Sultan Abdülaziz devrinde, 1871’de ana duvarları kagir, iç bölmeleri, tavan ve tabanları ahşap olarak iki kat halinde inşa edilerek, kışlanın bugünkü hali ortaya çıktı. 1925 yılında okul “Kuleli Askeri Lisesi” olarak bugünkü adını aldı. 1940’lı yıllarda yine hastane olarak kullanıldı. Lise II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, 1947’de tekrar İstanbul’a taşındı.