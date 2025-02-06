Kur korumalı mevduat 1 trilyonun altına indi

BDDK verilerine göre, kur korumalı mevduat hesaplarında toplam hacim 1 trilyon liranın altına indi.

21 Aralık 2021 tarihinden bu yana uygulanmakta olan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında toplam hacim 1 trilyon liranın altına indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 31 Ocak haftasında 25,2 milyar lira geriledi.

Böylece KKM'de toplam hacim 996,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Ekonomi yönetimi, kur korumalı mevduatın 2025 yılında sona ereceğini öngörüyor.