Kur Korumalı Mevduat Hesabı uygulaması tamamen bitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesaplarında 23 Ağustos'tan itibaren yenileme ve açılış işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin yeni kararını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sona erdirileceği bildirildi. YUVAM hesapları ise kapsam dışında tutuldu.

Açıklamada, belirtilen tarihten önce açılan hesapların vadelerinin sona ermesiyle birlikte ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Bu kararla birlikte, KKM’nin Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin de kaldırıldığı ifade edildi. TCMB ayrıca, söz konusu gelişmeler doğrultusunda zorunlu karşılık, faiz ve komisyon düzenlemelerinin gözden geçirildiğini bildirdi.

Kur Korumalı Mevduat uygulaması, döviz kurundaki dalgalanmaları sınırlamak amacıyla Aralık 2021'de devreye alınmıştı.

