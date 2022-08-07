Kur Korumalı Mevduat ile birlikte Türkiye’deki milyoner sayısı değişti

AK Parti'nin Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybını durdurabilmek için geliştirdiği ama beklenen sonucu alamadığı Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla birlikte Türkiye’deki milyonerlere 150 bin 305 kişi daha eklendi.

AK Parti iktidarının politikaları sebebiyle Türk lirası tarihi bir değer kaybı yaşadı. Döviz kurlarının rekor kırmasıyla iktidar KKM’yi devreye soksa da altı ay içerisinde kur seviyeleri aynı noktaya geldi. Devletin kasasından karşılanan sistemde altı ay içerisinde milyonerlerin sayısı artış gösterdi. Milyonerlerin bankada serveti 4.4 trilyon artarken 150 bin 305 kişi de milyoner oldu.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi ile bu yılın ilk 6 ayında 150 bin 305 yeni milyoner yaratıldı. 2021 Aralık ayı itibarıyla hesaplarında bir milyon lira ve üzeri parası olanların milyonerlerin sayısı 521 bin 609 kişi iken KKM ile aradan geçen 6 ay içerisinde bu sayı 671 bin 914 kişiye çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık bankacılık sektörü verilerini inceleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Asgari ücretliden, esnaftan, çiftçiden, memurdan alıp bir avuç zengine veren Kur Korumalı Mevduat sistemi 150 bin yeni milyoner yaratmış oldu” dedi.

Sözcü'den Başak Kaya’nın haberine göre; dört yıllık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yaşanan gelir eşitsizliğinin milyoner sayısını da arttırdığına dikkat çeken Ağbaba, bu dört yılda milyoner sayısının yüzde 323, milyonerlerin mevduatlarının ise yüzde 339 oranında arttığını kaydetti. Verilere göre, 2018 Haziran ayında bankalarda 1 milyon lira ve üzeri hesaba sahip olan kişi sayısı 158 bin 482 kişi iken 2022 Haziran ayı itibarıyla bu sayı 671 bin 914 kişiye yükseldi. Aradan geçen 4 yılın ardından milyonerler toplam mevduat değeri 4 trilyon 490 milyar lirayı buldu. Haziran 2018’de milyonerlerin toplam mevduat değeri ise 1 trilyon 22 milyar lira idi.

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