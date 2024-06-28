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Kur korumalı mevduatlarda 5 milyar dolar düşüş

Kur korumalı mevduatlarda 5 milyar dolar düşüş
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Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi Mayıs ayında bir önceki aya göre 5 milyar dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Nisan sonunda 72,9 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, Mayıs sonunda 67,9 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 51,4 milyar dolardan 48,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 21,4 milyar dolardan 19,2 milyar dolara geriledi.

TL KKM stok bakiyesi ise bir ayda 28 milyar TL azalarak 65,1 milyar TL'den 37,1 milyar TL'ye geldi.

Etiketler kur korumalı mevduat kkm düşüş
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