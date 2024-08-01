Kur korumalı mevduatta bir rekor daha

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış hız kazandı: KKM'deki erime son 24 haftanın zirvesine ulaştı...

Kur Korumalı Mevduat’taki (KKM) düşüş serisi sürüyor. KKM bakiyesi geçen hafta 61 milyar liraya yakın gerileyerek 24 haftanın en yüksek düşüşünü yaşadı. Erimeye rağmen hesaplar halen 2 trilyona yakın seyrediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre KKM bakiyesi 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar lira gerileyerek 1 trilyon 881 milyar liraya düştü.

KKM hesapları 12 Temmuz haftasında da 49 milyar lira erimişti. KKM bakiyesi 28 Haziran’da 18,3 milyar, 5 Temmuz’da 22,9 milyar ve 12 Temmuz’da ise 48,9 milyar lira düşüş göstermişti. KKM bakiyesi 18 Ağustos 2023’te 3,4 trilyon liraya ulaşarak zirveyi görmüş, ardından gerilemeye başlamıştı.