Kurdaki artış sonrası pastane devi satışları durdurdu

Köklü kurumlardan Pelit Pastanesi, dövizdeki dalgalanmalar ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satışlarını durdurma kararı aldığı iddia edildi.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından piyasalardaki hareketlilik devam ederken, Dolar kurunda gün içinde rekor üstüne rekor kırıldı. Yaşanan hareketlilik piyasalara da olumsuz olarak yansıdı.

SATIŞLARI DURDURDU

Köklü kurumlardan Pelit Pastanesi, dövizdeki dalgalanmalar ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edildi.

PELİT PASTANESİ İDDİALARI YALANLADI