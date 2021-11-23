  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kurdaki artış sonrası pastane devi satışları durdurdu

Kurdaki artış sonrası pastane devi satışları durdurdu

Kurdaki artış sonrası pastane devi satışları durdurdu

Köklü kurumlardan Pelit Pastanesi, dövizdeki dalgalanmalar ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satışlarını durdurma kararı aldığı iddia edildi.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından piyasalardaki hareketlilik devam ederken, Dolar kurunda gün içinde rekor üstüne rekor kırıldı. Yaşanan hareketlilik piyasalara da olumsuz olarak yansıdı.

Doların aşırı yükselmesi sonrası Apple Türkiye satışları durdurdu!Doların aşırı yükselmesi sonrası Apple Türkiye satışları durdurdu!Güncel

 SATIŞLARI DURDURDU

Köklü kurumlardan Pelit Pastanesi, dövizdeki dalgalanmalar ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edildi.

 

PELİT PASTANESİ İDDİALARI YALANLADI

İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesiİstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesiGüncel

 

Etiketler dolar artış pastane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bebek bekleyen ünlü çift Bodrum'a yerleşiyor
İşte hükümetin yeni ekonomi politikası: ''Kamuoyu ilk kez bu açıklamadan öğrendi''
Ürküten görüntü: Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıktı
AK Partili vekilin geçim tavsiyesine tepki yağdı! ''Eti gramla, meyveyi taneyle...''
İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi
Aleyna Tilki’nin süper minili balkon pozuyla gündemde
Müge Anlı'da bir garip olay: 15 yaş küçük sevgilisine 700 bin TL kaptırdı
İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü
Ormandaki esrarengiz yaratık köylülerin kabusu oldu
Dövizdeki korkunç yükseliş sonrası Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü