Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan düzenlemeye göre ocak ayından bu yana ihracatı ön izine bağlı ürünler listesinde olan soğan ve patates listeden çıkarıldı.

Artık ön izin alınmadan soğan patates ihracatı yapılabilecek. Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında ön izin şartı 7 Ocak 2020 tarihinde getirilmişti.