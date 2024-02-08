Kuveytli Starbucks'a ABD'li ortak geliyor

ABD'li Apollo şirketi, Kuveytli AlShaya tarafından işletilen Starbucks'ın Orta Doğu'daki bayiliğine ortak olmak için görüşmelere başldı.

ABD'li özel sermaye şirketi Apollo Global Management , Kuveytli AlShaya Group tarafından işletilen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Starbucks bayiliğinin azınlık hissesini satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, ABD'li şirkete yaklaşık yüzde 30'luk bir azınlık hissesinin satılması planlanıyor. Suudi Arabistan'ın varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) da görüşmelerde yer aldığı belirtiliyor.

Starbucks, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkede yaklaşık 2 bin satış noktası işletiyor. Reuters'in daha önce bildirdiğine göre, şirketin bu birimi Rusya'dan çıkmadan önce 2022'de 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir değere sahipti.

Starbucks ocak ayında yaptığı açıklamada, ilk çeyrek sonuçları için piyasa beklentilerini kaçırdığı için İsrail-Filistin savaşının bölgedeki işlerine zarar verdiğini söylemişti.

Boykotların ardından Starbucks, ekim ayında siyasi olmayan bir kuruluş olduğunu açıkladı ve İsrail hükümeti ya da ordusuna destek verdiği yönündeki söylentileri reddetmişti.

Yapılacak ortaklık, 1999'dan bu yana Alshaya ailesinin elinde bulunan özel şirketin yatırımcı tabanını genişletecek.

1890 yılında kurulan Alshaya, The Cheesecake Factory, Shake Shack ve Pottery Barn gibi popüler Batılı markaların işletmelerini işletme hakkına sahip bölgedeki en büyük perakendecilerden biri.

Orta Doğu'nun en büyük özel şirketlerinden bazıları, listeleme veya stratejik hisse satışı yoluyla dışarıdan yatırımcı getirme arayışını giderek artırıyor.

Reuters