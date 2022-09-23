Kuveytlilerin gözü o Türk firmasında

Zorlu Holding, Zorlu Enerji'deki azınlık payların satışı ve Hollanda'daki şirket ZES'in çoğunluk paylarının satışı için Kuwait Investment Authority (KIA) iştiraki Wren House ile görüşmeler yürütüyor.

Zorlu Holding, Zorlu Enerji’deki azınlık payların satışı ve Hollanda’daki şirket ZES’in çoğunluk paylarının satışı için Kuwait Investment Authority (KIA) iştiraki Wren House ile görüşmeler yürütüyor.

Zorlu Enerji’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada ayrıca, KIA ile imzalanan kredi sözleşmesinin tadili konusunda da müzakere süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

‘MÜZAKERE SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR’

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz ve hakim ortağı Zorlu Holding ile Wren House (KIA bağlı ortaklığı) arasında sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz Hollanda’da kurulu, ZES çoğunluk paylarının ve şirketimizin azınlık paylarının satışı ve şirketimiz ile KIA arasında imzalanan kredi sözleşmesinin tadili hususlarında müzakere süreçleri devam etmekte olup, gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.” (REUTERS)