Kuyumcular isyanda: Bilezik ve kolyeler vitrinde kaldı

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş vatandaşın tercihini değiştirdi. Bilezik ve kolyelere talep azalırken, kuyumcular bu duruma isyan etti.

Piyasalar, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandı. Fed’in 25 baz puanlık indirim yapması bekleniyor. Ekonomistler olası faiz indiriminin, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceğini belirtiyor.

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler de altındaki yükselişi hızlandırdı. Küresel piyasalarda güvenli liman talebiyle fiyatlar rekor kırmaya devam ediyor.

Gram altın 4 bin 913 TL ile rekor tazeledi. Saat 15.00 itibariyle gram altın 4 bin 905 liradan, çeyrek altın 8 bin 177 liradan ve cumhuriyet altını 33 bin 620 liradan satılıyor.

Yatırımcının tercihi değişti

Sözcü'de yer alan habere göre, altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, düğün sezonunda vatandaşların alışkanlıklarını değiştirdi. Rekor seviyeler, kuyumcularda satışların azalmasına yol açarken, vatandaşların daha çok nakde çevrilebilecek küçük ürünlere yönelmesine neden oldu.

Önceki yıllarda düğünlerde tam altın, bilezik ya da set takılar tercih edilirken, yüksek fiyatlar nedeniyle artık bütçelere uygun küçük parçalar öne çıkıyor. Beş bilezik yerine iki bilezik alınması ya da kolaylıkla bozdurulabilecek ürünlerin tercih edilmesi dikkat çekiyor.

Altın piyasasında satışlardan çok, yatırımını daha önce altına yapanların bozdurma işlemleri ile hareketlilik yaşanıyor. Özellikle ev ya da otomobil almak isteyen vatandaşların altınlarını nakde çevirmesi, piyasada sınırlı da olsa canlılık sağlıyor.