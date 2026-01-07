Kuyumculardan nakit altın alışverişine limit geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'NIN kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kuyumcularda nakit parayla alışverişin sona erdirmeye hazırlandığı iddiaları doğru çıktı. Darphane'den yapılan açıklamada 30 bin TL'nin üstündeki kuyumcu altın alışverişinde sadece kredi kartı, banka kartı ve IBAN üzerinden para transferi kabul edilecek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kaynakları, kuyumculardan nakit parayla altın almanın yasaklanacağına dair haberler sonrasında bir açıklama yaptı.

2026 yılı Nisan ayı itibariyle kuyumcularda her türlü altın alışverişi için nakit ödemenin engelleneceği iddiaları yalanlanırken nakit alışverişe limit getirildiği açıklandı.

CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre kuyumcularda 30 bin TL'ye kadar olan alışverişler nakit olarak gerçekleştirilmeye devam edecek.

Ancak 30 bin TL üzerindeki alışverişler için sadece kredi kartı ve banka kartları kullanılacak.

Öte yandan kayıt dışılıkla mücadele kapsamında Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile altınlar “bandrollü” şekilde satışa sunulacak.

Kıymetli Metal Takip Sistemi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte işlenmemiş altınlar ise sistem üzerinden takip edilecek.

KMTS üzerinden bu işlenmemiş altınların üretim, satış aşamaları izlenebilecek.

Yüzük, bilezik, kolye gibi işlenen ürünler ise uygulamaya dahil edilmeyecek.