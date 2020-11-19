'KYK borçları silinsin' önerisine AKP ve MHP'den ret

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'e verdiği 'KYK borçları silinsin' önerisinin, AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedildiğini açıkladı.

Ataş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerle önergenin reddedildiğini duyurdu:

"KYK borçlarının silinmesi amacıyla verdiğim meclis araştırma önergesi ne yazık ki AKP ve MHP oyları ile reddedildi."