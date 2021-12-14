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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının e-devlet üzerinden açıklandığını duyurdu.

Milyonlarca gencin merakla beklediği 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. 

Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

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Etiketler kyk burs sonuçları kyk kredi sonuçları
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