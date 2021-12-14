KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının e-devlet üzerinden açıklandığını duyurdu.
Milyonlarca gencin merakla beklediği 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.
Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz “GSB Burs ve Öğrenim Kredisi” sonuçları açıklandı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 14, 2021
Herkese hayırlı olsun.
🔗 https://t.co/azbjFfiPm8 pic.twitter.com/XJFM2k1MFp
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol