KYK ödemeleri ertelendi mi ?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşecek kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın KYK ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta

kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran

ayları için de ücret almıyoruz.

Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz.

Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran

ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek."