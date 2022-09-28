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Kymco'dan Türkiye'de dev yatırım!

Kymco'dan Türkiye'de dev yatırım!

Tayvanlı motosiklet devi Kymco Türkiye'de kalıcı olabilmek için dev bir adım atıyor. Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv çatısı altında bulunan Kymco Türkiye'de bir fabrika kuruyor.

Türkiye'deki operasyonlarını Doğan Trend Otomotiv çatısı altında yürüten tayvan merkezli olarak dünyanın pek çok önemli pazarında faaliyet gösteren Kymco'nun CEO'su Chun Ping Ko, bugün İstanbul'da hem yeni modellerinni hem de yeni yatırımlarını açıkladı.

Türkiye’de bir fabrika kurmak istediklerini açıklayan Chun Ping Ko, hazırlıkların önümüzdeki yılın sonunda doğru büyük oranda tamamlanabileceğini belirtti.

Tayvanlı dev üretici Kymco Türkiye'de elinde X-Town, Downtown, People, AK550, DT X360, Agility ve Like gibi 550cc’den 50cc’ye kadar uzanan geniş aralıktaki ürün gamını bulunduruyor.

Fabrika planlarının duyurulduğu etkinlikte, üç tekerlekli CV3 modelinin de Türkiye ürün gamına ekleneceği açıklandı.

 

Etiketler kymco kwang yang moto company Türkiye motosiklet fabrikası
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