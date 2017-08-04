LG TWINWash Türkiye’de satışta!

LG TWINWash aslında 2 farklı çamaşır makinesinin birleşiminden oluşuyor. Üstte yer alan ana makine 17 kg yıkama ve 10 kg kurutma kapasitesine sahip. Altta yer alan ve mini makine olarak adlandırılan çamaşır makinesi ise 3.5 kg yıkama kapasitesine sahip. Aslında genel olarak baktığımız zaman TwinWash 20.5 kg’lık kapasite ile Türkiye’nin ev tipi kategorisinde en büyük yıkama kapasitesine sahip çamaşır makinesi.

Fiyat olarak data rakiplerinden ayrılan TWINWash,

7.999 TL fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor. fiyata sahip. Türkiye’nin en pahalı ve en kaliteli çamaşır makinesini mağazalarda arayanlar ve arama motorlarında o siteden bu siteye göç edip bakıp duraunlar için artık durulma vakti geldi. 2 çamaşır makinesinin bu eşsiz teknolojide bu fiyatta yer alması bu açıdan baktığımız zaman oldukça uygun görünüyor.

Ev işlerini kolaylaştırmak isteyen hanımlara ve hanım dırdırından bir nebze olsun nefes almak isteyenler beylere, TWINWash teknolojisinden az da olsa bahsetmek gerekirse öncelikli olarak TurboWash 2.0 sayesinde ön tarafta bulunan ikili püskürtme ünitesi ile kıyafetlere doğrudan konsantre deterjan karışımı püskürtülüyor. Kazanın üst tarafındaki yüksek basınçlı püskürtme üniteleri tarafından yüksek devirli programlarda püskürtülen su partikülleri sayesinde çok daha hızlı bir durulama süreci sağlanıyor. Bu sayede pamuklu program 30 dakikadan daha fazla bir süre kısaltılmış oluyor. TurboSteam™ teknolojisi yeni nesil kurutma makinelerinin performansına seviye atlatıyor. TurboSteam™ özelliği ile kurutma evresinde kıyafetlere püskürtülen sıcak buhar sayesinde kurutmama veya aşırı kurutma sorunu ortadan kalkıyor, kıyafetlerin çekmesi engelleniyor ve kırışıklıkları açılıyor.

Tüm bunlardan ayrı olarak en beğendiğim özellik ise NFC Tag OnWi-Fi özelliği. Kullanıcıların Yünlü, Bebek Bakımı veya Soğuk Yıkama gibi yeni yıkama programlarını akıllı telefonları ile makinelerine indirmelerini sağlıyor. Smart Diagnosis/Akıllı Teşhis özelliği ise size servis çağırmadan önce cihazınızın sorununu akıllı telefonunuz vasıtasıyla öğrenebilme imkânı sunuyor.