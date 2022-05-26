LPG rekora koşuyor! İşte zam sonrası güncel fiyatlar

Benzine gelen zamların ardından bir kötü haber de LPG'li araç sahiplerine geldi. LPG'ye 37 kuruş zam yapıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı giderek tırmanırken İsveç ve Finlandiya küresel güvenlik endişesiyle NATO şemsiyesinin altına girdi.

Dolar 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16,20'yi gördü, brent petrol de yükselişe geçti. LPG'ye 37 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompaya yansıdı.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.

BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı.

Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

EPGİS artık sessiz

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.