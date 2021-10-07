LPG'den sonra bir zam da motorine geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS'in sosyal medyada hesabından yapılan açıklamaya göre, motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 7,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,53 lira olacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 7,39 liradan 7,62 liraya çıkacak.

LPG'YE BÜYÜK ZAM GELMİŞTİ

30 Eylül'de oto gaza 71 kuruş zam yapılmıştı. İstanbul'da ortalama LPG'nin litre fiyatı 5,91 lira, Ankara'da 5,95 lira, İzmir'de ise 5,81 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.