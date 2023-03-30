LPG'ye zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 29 kuruş zam geldi.

NTV’nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG’ye 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzin ve motorin grubunda ise indirim ya da zam söz konusu değil.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre ise;

İstanbul'da motorin litre fiyatı şu an 20,48 TL'den,

Benzinin litre fiyatı ise ortalama 21,36 TL'den,

LPG fiyatı ise ortalama 12,04 TL’den satılıyor.

Benzin ve motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

LPG fiyatları nasıl belirleniyor?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir. Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır. Ekim 2016 itibarıyla 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.