Luna Coin'deki çöküşün ardından sürpriz açıklama:

Kripto para takipçilerinin yakından tanıdığı milyarder fon yöneticisi Mike Novogratz, büyük destek verdiği, hatta koluna dövmesini işlettiği sabit coinler TerraUSD ve Luna’nın çöküşü sonrası sessizliğini bozdu.

Galaxy Digital’ın genel müdürü Michael Novogratz, Luna ve TerraUSD başta olmak üzere sabit coin ekosisteminin koyu bir destekçisi olmasıyla biliniyordu. Ocakta koluna Luna’nın dövmesini yaptırarak, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve dünyanın gündemine oturmuştu.

Novogratz, yatırımcılarına başta kazanç sağlayan sabit coinlerin piyasa değerinin son birkaç hafta üst üste düşmesi karşısında yorumsuz kalmıştı.

Kripto para piyasalarında neler oluyor?

Dünyada para muslukları Covid-19 salgını nedeniyle açılmış, sonucunda enflasyonist baskıların artması ve Rusya’yla Ukrayna arasında patlak veren savaşla birlikte sıkı para politikasına dönülmüştü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) başlattığı sıkılaştırma politikaları borsalardan emlak piyasasına, kripto paralardan tahvillere kadar birçok alanı etkilemişti. Son dönemde kripto para piyasasının genelindeki sert düşüşler, yatırımcıların güveninin kaybolmasına ve piyasadan uzaklaşmasına neden olmuştu. Sabit coinler de bu değer ve güven kaybından nasibini almıştı. Piyasa değeri en yüksek olan sabit coinlerden Luna’nın fiyatı 100 dolarlardan 1 centin altına gerilemiş ve piyasalarda şok etkisi yaratmıştı. Novogratz, bu çöküş karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Fortune’ın aktardığına göre milyarder fon yöneticisi, sosyal medya paylaşımıyla sessizliğini bozmaya karar verdi.

Novogratz, “Çok düşündüm, geçen hafta ve daha da önemlisi önümüzdeki haftalar hakkında konuşmanın artık zamanı geldi” dedi. Galaxy hissedarlarına, arkadaşlarına, ortaklarına ve kripto topluluğuna hitap ederek Terra ekosisteminin çöküşünü tartıştı.

‘Girişimcilik, alçakgönüllülük gerektirir’

Novogratz, “Yalnızca Luna ve TerraUSD’de 40 milyar dolarlık piyasa değeri çok kısa bir sürede yok oldu” dedi ve ekledi “Başarısız olan büyük bir fikirdi.”

‘Luna aşığı’ milyarder fon yöneticisine göre piyasadaki çöküşün nedeni, sıkı para politikaları. Dünyada ‘para musluklarının açılması’ sonucunda bir ‘likidite balonu’ oluştu ve merkez bankaları, sıkılaştırma politikalarına döndü. Bu, Luna üzerinde ‘aşağı yönlü baskı’ yaratarak yatırımcının kaçmasına neden oldu. Bu durumu ‘bankalardan kaçışa’ benzeten Novogratz, “Geriye dönüp bakıldığında her şey her zaman daha net görünür. Dövmem, girişimciliğin alçakgönüllülük gerektirdiğini sürekli hatırlatacak” dedi.

Sabit coin eleştirmenleri uzun süredir çöküş uyarısında bulunsa da Novogratz’a göre kripto piyasasına güven duyulması gerekiyor.

Ünlü kripto para girişimcisine göre Galaxy Digital, çeşitlendirilmiş iş kollarıyla ‘güçlü bir sermaye ve likidite konumunda kalmaya devam ediyor’. Milyarder fon yöneticisi, “Bu, kripto piyasasının dibe vuracağı ve doğrudan yukarı çıkacağı anlamına gelmiyor. Yeniden yapılanma, geri ödeme döngüsü, konsolidasyon ve kriptoya duyulan güvenin yenilenmesi gerekecek. Kripto döngüler halinde hareket ediyor ve biz büyük bir tanesine tanık olduk” dedi.

Kısacası Novogratz, kripto piyasasına güven duyulması gerektiğinin altını çiziyor. Böylece, dalgalanmaların ‘kripto şüphecilerini’ piyasadan sildiği görüşünü destekliyor.